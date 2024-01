Emeklileri umutlandırdı! 'Zamlar kesinleşmedi, her an her şey olabilir'

TGRT Haber’de Ahmet Sözcan’ın sorularını yanıtlayan SGK Uzmanı İsa Karakaş, yapılan yüzde 5'lik ek zammın emekliyi memnun etmediğini ifade etti.

Emeklinin beklentisinin vaatlerin yerine getirilmesi olduğunu vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

Vaatler yerine getirildi mi? Getirilmedi. Verilen sözler yerine getirildi mi? Getirilmedi. Bir de tutturmuşuz eşitleme diye bir formülden bahsediyoruz. Geçen hafta bahsettiğimiz denkleştirme gerçekleşti. Ama biz bu formülü savunuyoruz anlamına gelmiyor. Gerçekten emeklilere baktığımız zaman açlık sınırı bir 14 bin 500 TL, ilerleyen dönemde daha da artacak.

'HANİ REFAH PAYI?'

10 bin TL ile emeklinin geçinmesinin mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Neden memur emeklilerinin zammı ile denkleştirme yani yüzde 2-3 ile uğraşıyoruz. Emeklinin yaşam standardı bellidir. Dolayısıyla refah payının verilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da söyledi. Türkiye yüzde 4 oranında büyüyor. Hani refah payı. Yüzde 49, 25 zam alacak memur emeklilerine sıfır refah payı mı olacak?

"HÜKÜMET 'BEN SİZE SIFIR REFAH PAYI VERİYORUM' DEMEZ"

Yüzde 37,57’ye 5 puan verdiğin zaman, yüzde 42,57 olacak. Memur emeklisi de yüzde 49,25 oldu. Temmuz ayında denkleşecek deniyor. Bu şu anlama geliyor: Temmuz ayında ben size sıfır refah payı vereceğim anlamına geliyor. Temmuz ayında tüm emekliler yüzde 67-68 bandında eşitlenecek. Burada çok yanlış hesap yapıldığını söyleyebiliriz. Seçime giden bir hükümet bugünden ben size sıfır refah payı veriyorum demez. Yapılan bu formül temmuzda sıfır refah payı anlamına geliyor ki bunu başka şekilde okumak mümkün değil.

'HER AN HER ŞEY OLABİLİR'

Karakaş'ın emeklileri umutlandıran açıklaması ise, 10 bin TL'lik en düşük emekli maaşı kararının henüz kesinleşmemesi oldu. "Geçen yıl yüzde 25 lira açıklanmıştı. Aradan 1 gün geçmeden oran yüzde 30’a çıkarılmıştı." diyen Karakaş, "Henüz yasalaşmadı. Her an her şey değişebilir. Ekonomi yönetiminin çok sıkı hareket etmesinden dolayı bu karışıklık oldu. Hala ümit var. Yasalaşana kadar her şey değişebilir." diye konuştu.