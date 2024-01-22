Emeklileri üzen açıklama! 'Bu iş bitti'

Emeklilere yönelik yüzde 37.6 enflasyon zammının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseltildiğini ve yüzde 5 ilave zam yapıldığını duyurmuştu.

Enflasyonla mücadele eden ve fahiş konut kiralarında âdeta ev sahibinin insafına bırakılan emekliler, maaşlarına yapılan zam oranından memnun değil. Yapılan zam, genel beklentinin hayli altında kalmış durumda.

Bunun üzerine bazı kulisler, emekli maaşlarına Mart ayında yeni bir düzenleme yapılacağı söylentisiyle çalkalanmıştı.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ve Gazeteci Fatih Portakal emeklilere yeniden zam yapılacağını idda etmişti.

Gazeteci Cem Küçük konuyla ilgili yaptığı açıklamada emeklileri üzdü. TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan'ın 'Emekliye seyyanen zam gelir mi gelmez mi?' çıkışına gazeteci Cem Küçük yanıt verdi.

'KARARI ARTIK MİLLET VERECEK'

Cem Küçük yaptığı açıklamada, "Artık emekli işi kapandı onu söyleyelim. Benim görüşüm o bitti artık. Doğru yanlış artık önümüze bakalım. Bu konuyu çok konuştuk, çok tartıştık. Artık olan oldu diyelim. Yapılan yapıldı. Kararı artık millet verecek" ifadelerini kullandı.