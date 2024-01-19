Emekliye yeni zam geliyor! Tarih verdi...
Gazeteci Fatih Portakal, emekliye yapılan yüzde 5'lik ek zammın ardından bir kez daha zam yapılacağını ileri sürdü. Portakal, emekliye yeni zam için Mart ayını işaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik yüzde 5 ilave zam yapıldığını duyurmuştu.
En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5 oranındaki zam emeklinin beklentisinin altında kaldı.
Ekonomist Selçuk Geçer'den sonra bu kez de Sözcü Tv sunucusu Fatih Portakal'dan emekliye yeni bit zam yapılacağı iddiası geldi.
'MART AYINDA YENİ DÜZENLEME OLACAK'
'Yazın bir tarafa' diyerek açıklama yapan Portakal, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha olabileceğini ifade ederek tarih verdi. Portakal şunları söyledi:
Emekli mutsuz. Ben size söyleyeyim mi? Emekliler mutsuz. Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa.
# emekli # emekli maaşı # zam # fatih portakal