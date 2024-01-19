Emekliye yeni zam geliyor! Tarih verdi...

Gazeteci Fatih Portakal, emekliye yapılan yüzde 5'lik ek zammın ardından bir kez daha zam yapılacağını ileri sürdü. Portakal, emekliye yeni zam için Mart ayını işaret etti.

Emekliye yeni zam geliyor! Tarih verdi...
Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik yüzde 5 ilave zam yapıldığını duyurmuştu.

En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5 oranındaki zam emeklinin beklentisinin altında kaldı.

Ekonomist Selçuk Geçer'den sonra bu kez de Sözcü Tv sunucusu Fatih Portakal'dan emekliye yeni bit zam yapılacağı iddiası geldi.

Uzman isim açıkladı! 'Emekliye bir zam daha yapılacak'Uzman isim açıkladı! 'Emekliye bir zam daha yapılacak'Ekonomi

Emekliye yeni zam geliyor! Tarih verdi... - Resim : 2

'MART AYINDA YENİ DÜZENLEME OLACAK'

'Yazın bir tarafa' diyerek açıklama yapan Portakal, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha olabileceğini ifade ederek tarih verdi. Portakal şunları söyledi:

Emekli mutsuz. Ben size söyleyeyim mi? Emekliler mutsuz. Ben bu emeklilere ekstra bir düzenlemenin Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. Yazın bir tarafa.
# emekli # emekli maaşı # zam # fatih portakal
Çok Okunanlar
Atatürk hangi özerk devleti yıkmıştı? Asla unutmuyorlar...
Atatürk hangi özerk devleti yıkmıştı? Asla unutmuyorlar...
Adana'da deprem oldu!
Adana'da deprem oldu!
Yeni bir salgın mı geliyor? Dünya liderleri bu haberle toplandı!
Yeni bir salgın mı geliyor? Dünya liderleri bu haberle toplandı!
"Tam da terör örgütünün yaratmak istediği algı..."
"Tam da terör örgütünün yaratmak istediği algı..."
Kayseri'de şiddetli deprem
Kayseri'de şiddetli deprem
Öne Çıkanlar Savaş hiç olmadığı kadar yaklaştı! Savaş hiç olmadığı kadar yaklaştı! Netflix'teki Kübra kimdir? Netflix'teki Kübra kimdir?