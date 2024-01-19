Emekliye yeni zam geliyor! Tarih verdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik yüzde 5 ilave zam yapıldığını duyurmuştu.

En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5 oranındaki zam emeklinin beklentisinin altında kaldı.

Ekonomist Selçuk Geçer'den sonra bu kez de Sözcü Tv sunucusu Fatih Portakal'dan emekliye yeni bit zam yapılacağı iddiası geldi.

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'Yazın bir tarafa' diyerek açıklama yapan Portakal, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam daha olabileceğini ifade ederek tarih verdi. Portakal şunları söyledi: