Uzman isim açıkladı! 'Emekliye bir zam daha yapılacak'

Youtube programında gazeteci Çetin Ünsalan'ı konuk eden ekonomist Selçuk Geçer, hükümetin 'ölümü gösterip sıtmaya razı edeceğini', en düşük emekli maaşının 11 bin TL'ye çıkarılacağını iddia etti.

'ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI EDECEKLER'

Geçer, "Emekli maaşlarına seçimlerden önce bin TL verecekler. 31 yıllık gazeteci olarak eğer hükümet 10 bin TL’de kalırsa bu siyasi intihar olur. Bence bir ikramiye stratejisi gelecek. Benim hissettiğim 11 bin ile 12 bin TL arasında gelecek. Yüzde 42,60 oranında gelen zam emekliyi kesmez. Ölümü gösterip, sıtmaya razı edecekler gibi geliyor. Burada da en düşük emekli maaşında 11 bin TL’nin kesin üstüne çıkacaklar. Hala film bitmedi." ifadelerini kullandı.