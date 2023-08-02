Enflasyon onu da vurdu! Yüzde 50'den fazla zam geldi

Plastik poşetlerde alınan katkı payına zam yapıldı.

Çevreyi plastik atıklardan korumak adına 1 Ocak 2019'da başlatılan uygulama kapsamında alışverişlerde kullanılan poşetlerden alınan ücretler, "Geri Kazanım Katılım Payı" adı altında satıcılar tarafından devlete vergi olarak ödeniyordu.

Resmi gazete de yayımlanan kararla birlikte alışverişlerde kullanılan plastik poşet ücreti 25 kuruştan, 38.5 kuruşa yükseltildi.

Alınan bu kararla birlikte çevreyi atıklardan korumak adına 2019'da başlayan plastik poşetlerde ücret uygulamasına ilk kez zam yapılmış oldu.