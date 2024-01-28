Enflasyon otobüs firmalarını da vurdu!

Ekonomideki olumsuz gidişat otobüs firmalarını da yansıdı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, 5 yıl öncesine göre yüzde 60 küçüldükleri söyledi.

Editör: Lale Delidağ

Mazot fiyatı durdurulamıyor, artışı her kesimi mağdur ediyor. Vatandaşı, çiftçisi, besicisi, otobüs esnafı...

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, Ulusal Kanal'a konuştu. Yaşadıkları sıkıntıları rakamlarla masaya yatırdı. Ekonomik olarak küçüldüklerini söyledi.

Ulaşım sektöründeki bir diğer sorun da bilet ücretlerindeki fark. İstanbul -Ankara arası tren bileti 430 lira. Otobüs bileti ise 350-450 arasında. İstanbul-Sivas arası otobüs bileti fiyatı bin 200 lira uçak fiyatı ise 1100-1500 lira arasında değişiyor. Birol Özcan, bu durumu eleştiriyor.

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# Otobüs # enflasyon
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