Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Togg için özel kredi imkânı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli ve yerli elektrikli otomobil TOGG için kredi müjdesi verdi.Manisa mitinginde konuşan Erdoğan, "Kamu bankalarımız TOGG için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay ve 0,99 oranında kredi kullandıracak" dedi.