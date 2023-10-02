Esnaf, "Uluslararası Adana Lezzet Festivali"ni Heyecanla Bekliyor

Depremin vurduğu iller arasında olan Adana’da bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ni kent esnafı dört gözle bekliyor. Hazırlıklarını tamamlayan esnaf, festivalde yerli ve yabancı turistlerin hem gözlerine hem de damaklarına hitap edecek.

Esnaf, "Uluslararası Adana Lezzet Festivali"ni Heyecanla Bekliyor
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Bu sene 6-7-8 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta düzenlenecek 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali heyecanı tüm kenti sardı. Kentteki kebapçılar, şırdancılar, tatlıcılar, dönerciler ve tüm esnaf, festivalin işlerini açmasını bekliyor.

Esnaf, "Uluslararası Adana Lezzet Festivali"ni Heyecanla Bekliyor

Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasının hedeflendiği festival, ziyaretçilerine Adana’nın kebap, ciğer, şırdan, şalgam, börek ve bici bicinin de aralarında olduğu özel tatlarını deneme imkanı sunacak.

Esnaf, "Uluslararası Adana Lezzet Festivali"ni Heyecanla Bekliyor - Resim : 1Kentte yaptığı metrelik dönerle ünlenen ‘Piton Döner’in sahibi Mehmet İkram Taş, hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek, “Biz geçen senede lezzet festivalindeydik. Bu sene daha büyük bir katılım bekliyoruz. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz.

Esnaf, "Uluslararası Adana Lezzet Festivali"ni Heyecanla Bekliyor - Resim : 2Bu sene depremden çıktık. Bizlere çok büyük moral olacak. Esnafa katkı sunacak bu festival. Tüm Türkiye’yi piton dönere doyuracağız” dedi.

“Hazırlıklarımızı Tamamladık”

Şırdancı Güngör Güler ise şırdan stoklarını tamamladıklarını söyledi. Güler, “Lezzet festivaline geçen sene katılım çok fazlaydı. Bu sene katılımın daha da çok olmasını bekliyoruz. Şehir dışından gelen misafirlerimiz kebap ve şırdan için adeta kuyruğa giriyor. Bizlerde şırdan ve kokoreç ile hazırlıklarımızı tamamladık” ifadelerini kullandı.

Esnaf, "Uluslararası Adana Lezzet Festivali"ni Heyecanla Bekliyor - Resim : 3

Esnaf, "Uluslararası Adana Lezzet Festivali"ni Heyecanla Bekliyor - Resim : 4

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# adana # Adana Lezzet Festivali # esnaf
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