Bu sene 6-7-8 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta düzenlenecek 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali heyecanı tüm kenti sardı. Kentteki kebapçılar, şırdancılar, tatlıcılar, dönerciler ve tüm esnaf, festivalin işlerini açmasını bekliyor.

Esnaf, "Uluslararası Adana Lezzet Festivali"ni Heyecanla Bekliyor

Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasının hedeflendiği festival, ziyaretçilerine Adana’nın kebap, ciğer, şırdan, şalgam, börek ve bici bicinin de aralarında olduğu özel tatlarını deneme imkanı sunacak.

Kentte yaptığı metrelik dönerle ünlenen ‘Piton Döner’in sahibi Mehmet İkram Taş, hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek, “Biz geçen senede lezzet festivalindeydik. Bu sene daha büyük bir katılım bekliyoruz. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz.

Bu sene depremden çıktık. Bizlere çok büyük moral olacak. Esnafa katkı sunacak bu festival. Tüm Türkiye’yi piton dönere doyuracağız” dedi.

“Hazırlıklarımızı Tamamladık”

Şırdancı Güngör Güler ise şırdan stoklarını tamamladıklarını söyledi. Güler, “Lezzet festivaline geçen sene katılım çok fazlaydı. Bu sene katılımın daha da çok olmasını bekliyoruz. Şehir dışından gelen misafirlerimiz kebap ve şırdan için adeta kuyruğa giriyor. Bizlerde şırdan ve kokoreç ile hazırlıklarımızı tamamladık” ifadelerini kullandı.