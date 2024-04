Ete büyük zam

Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve ekonomik kriz, vatandaşın geçim derdini büyütüyor. Zamların ardı arkası kesilmiyor. Et ve Süt Kurumu, ete yüzde 25 oranında zam yaptı.



Zammın ardından kıymanın kilosu 229 liradan 279 liraya yükseldi. Başta emekliler olmak üzere vatandaş, kurumun önünde, daha ucuza et alabilmek için uzun kuyruklar oluşturup saatlerce bekliyor. Kimi zaman et alabiliyor, kimi zaman da stok tükendiği için eli boş dönüyor.



Et alamayan vatandaş tavuğa yöneldi. Ancak o da zamlardan nasibini aldı. Buna göre, tavuk kanat 110 liradan 138 liraya, tavuk göğüs 68 liradan 85 liraya çıktı.



Kasaplarda ise etin kilosu 480 ile 600 lira arasında değişiyor.



İşleri giderek azalan kasaplar, dükkân maliyetini bile kurtaramıyor.



Vatandaşa göre, ithal et çare değil. Çözüm, hayvancılığı desteklemek ve üretimi artırmak.