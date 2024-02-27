Ev sahipleri dikkat! Maliye takibe aldı! Son gün 31 Mart

Kira beyannamesi için son gün 31 Mart. Bu tarihe kadar kira geliri elde edenlerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na beyanda bulunmaları ve vergilerini ödemeleri gerekiyor.

"Bununla ilgili tapu sahiplerine e-Devlet üzerinden mesaj geldi. Eğer evinizi kiraya verdiyseniz ve bunu beyan etmediyseniz bununla ilgili tarafınıza cezai işlem uygulanacak dendi."

Kira geliri beyannamesinin 1 Mart'tan itibaren yapılması gerekiyor. Eğer kira geliri beyan edilmezse....

"Kira gelirinizi 31 Mart'a kadar beyan etmediyseniz elde ettiğiniz kira gelirinin iki katı kadar bir vergi cezai işlem uygulanacak."

Mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Hazır Beyan Sistemi üzerinden verebilecek. Ödemeler ise e-devlet üzerinden yapılabilecek.