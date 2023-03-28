EYT başvuruları 600 bini geçti

Emeklilik başvurusu yapanların sayısı 600 bini aştı.



Kanun teklifi 1 Mart tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanmış ve ve yasalaşmıştı.



EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.



Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti.