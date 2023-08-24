Faiz arttı! Döviz düşüşe geçti

Merkez Bankası faiz üstüne faiz arttırıyor.

Faiz arttı! Döviz düşüşe geçti
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Merkez Bankası, faizi 750 baz puan artırdı. Beklentilerin üzerinde gelen artışla politika faiz oranı yüzde 17,5’ten yüzde 25'e yükseldi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. Toplantıdan bir kez daha faiz arttırım kararı çıktı. Politika faiz oranı 750 baz puan artıralarak, yüzde 17,50’den yüzde 25 çıkarıldı.

MERKEZ BANKASINDAN 3 FAİZ ARTTIRIMI KARARI

Piyasanın faiz artışına ilişkin beklentisi 250 baz puan şeklindeydi. Son artış beklentilerin de üzerinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in, Merkez Bankası’na ise Hafize Gaye Erkan’ın atanmasının ardından Hükümet düşük faiz politikasından uzaklaşırken, seçimlerin ardından üst üste üçüncü kez faiz artışı yapılmış oldu.

Merkez Bankası kararının ardından döviz fiyatlarında son durum:

Dolar: 27,2164 liradan 26,6779 liraya geriledi (Yüzde 1,88 düştü)
Euro: 29,5698 liradan 29,0485 liraya geriledi (Yüzde 1,62 düştü)
Sterlin: 34,6491 liradan 34,6050 liraya geriledi (Yüzde 0,13 düştü)

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Merkez Bankası # Mehmet Şimşek # Hazine ve Maliye Bakanı # faiz arttırımı
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