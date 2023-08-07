Gayrimenkul devi iflas etti! Lüks proje iflas etmesine yol açtı. Borç büyük

Peş peşe iflas haberleri gelmeye devam ediyor. TGRThaber'de aktarılanlara göre; ABD'de yaşanan iflasların ardından hiç beklenmeyen bir iflas haberi de Panama'dan geldi. Ultralüks projeleri geliştiren ve son döneme bu konuda damga vuran emlak devi Casco Development, İngiltere'de aldığı projenin altından kalkamadı. 257 milyon dolarlık borcu bir türlü ödeyemeyince iflas başvurusunda bulundu.

therealdeal.com sitesinde yer alan habere göre, "İflas başvurusunun analizine göre, mülkteki teminatlı ve teminatsız borcun toplamı 256,7 milyon dolardır. Crain'in bildirdiğine göre, firma siteyi Atlantic Foundation'dan satın aldığında, Casco, Uri Chaitchik adlı yabancı bir emlak yatırımcısı tarafından kontrol ediliyor." denildi

Vakfın Johnson & Johnson servetinin varisi John Johnson'ın, projeleri LEED sertifikası alması halinde geliştiricilere 2 milyon doları iade etmeyi teklif ettiği bildirildi.

PincusCo ilk olarak iflas başvurusunu ve Casco'nun mülkü açıklanmayan bir fiyat karşılığında 550W21 Owner LLC'ye satma anlaşmasını bildirdi . Delaware merkezli oluşumun arkasındaki kişi veya kişiler belirlenemedi. Satış için mahkeme onayı gerekir.

İflas başvurusunda bulunan en büyük teminatsız alacaklılar, 28.75 milyon dolarlık alacağı olan sanat simsarı David Zwirner ve 958.000 dolarlık alacağı tartışmalı olarak listelenen JLL komisyoncusu Peter Riguardi'dir. Zwirner, Chelsea'de önemli bir varlığa sahip.

Hacizle karşı karşıya kalan geliştiriciler, yeni finansman veya alıcı bulmak için zaman kazanarak süreci duraklatmak için genellikle projeleri iflas ettirir. Bu genellikle zor bir iştir ve özellikle şu anda olduğu gibi faiz oranları yüksekken ve borç verme sıkışıkken ve bir proje zaten mücadele ediyorsa.

PROJE HİÇBİR ZAMAN İLERLEMEDİ



Casco, mülkü Ocak 2014'te 50 milyon dolara satın aldı ve 2018'de Bank Hapoalim'den 50 milyon dolar ile borcunu yeniden finanse etti. Ancak proje hiçbir zaman fazla ilerlemedi.

2017'de dosyalanan planlar, toplam 539 milyon dolar isteyen 34 birimden oluşan 171.800 metrekarelik bir bina gerektiriyordu. Daireler 3,4 milyon dolardan 58 milyon dolara pazarlanacaktı - iddialı bir fiyatlandırma, ancak Chelsea'nin başka bir yerindeki 10.000 metrekarelik bir çatı katı, 2018'de Robert Smith'e 59 milyon dolara sattı.

İzinler 2019'da verildi, ancak Casco, 250 fit yüksekliğinde ve 20 katlı, 4.700 metrekarelik bir perakende bileşeni ve 49.000 metrekarelik bir galeri ile geliştirilmesi için asla bir inşaat kredisi almadı.

PincusCo'ya göre geçen Mayıs ayında, hizmet sağlayıcısı SL Green Realty olan Ray New York adlı bir LLC, Bank Hapoalim'den orijinal krediyi satın aldı ve projeye 80,5 milyon dolar daha borç vermeyi kabul etti.

BAŞKA İFLASLAR BEKLENİYOR

Öte yandan ABD’de yıl sonuna kadar yeni iflaslar bekleniyor. Ülke ekonomisindeki belirsizlik çok sayıda şirketin iflasına yol açmıştı.

Özellikle salgın döneminde ABD’de çok sayıda şirketin iflas ettiği biliniyor.

Kaynak: therealdeal.com