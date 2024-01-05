Goldman Sachs: "Türk Lirası Reel Değer Kazanacak"

ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türk lirasında reel değer kazanç sinyali verirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net rezervlerinin bu yıl pozitife dönmesini bekliyor.

Goldman Sachs: "Türk Lirası Reel Değer Kazanacak"
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ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, "2024 için 10 CEEMEA sorusu" başlıklı raporunda, "Türk lirası (TL) tahminlerden daha mı az değer kaybedecek?" sorusuna "evet" yanıtı verildi.

Eylül ayından bu yana parasal ve finansal koşullarda önemli ölçüde sıkılaşma sağlandığı belirtilen raporda, bunun da iç talebin ılımlı seyretmesini ve art arda gelen fiyat baskılarının yavaşlamasını sağladığı vurgulandı.

Raporda, reel faizlerin tekrar pozitif bölgeye dönmesiyle yabancı döviz girişlerinin artış eğilimine girdiği kaydedildi.

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# abd # Türk lirası
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