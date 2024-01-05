İthalat Besiciliğe Büyük Darbe Vurdu

Besicilikte de girdi maliyetleri hem el hem cep yakıyor. Yem, saman, enerji maliyeti, veteriner masrafı... Besici giderlerin önünü alamıyor.

Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde daha yakın zamanda kadar 100'e yakın işletme vardı. 20'ye yakını besiciliği bıraktı.

AK Parti hükümeti krizi et ve canlı hayvan ithalatıyla yönetmeye çalışıyor. Ancak durum giderek çıkmaza giriyor.

Etin fiyatı üretice başka markette kasapta bambaşka. Bu duruma çiftçi de vatandaş da şaşıyor. Denetleyen yok. Etiketler her gün değişiyor.

Besicilik yapan Mehmet Albayrak'ın 600 civarında hayvanı var. "Böyle giderse daha çok kişi üretimden çekilecek" diyor.