Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri dudak uçuklattı! 1 milyon megavatsaate ilerleniyor

Türkiye'de dün günlük bazda 943 bin 494 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 145 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri dudak uçuklattı! 1 milyon megavatsaate ilerleniyor

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 494 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 890 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

ELEKTİRİKTE GELİR GİDERİ KARŞILAR DURUMA GELDİ

Günlük bazda dün 943 bin 494 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 145 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 4 bin 733 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 384 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# elektirik # megavatsaat # türkiye
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