Halka arz rüzgarı devam ediyor! İşte halka arz olacak 11 şirket

Halka arz rüzgarı gün geçtikçe artış göstermeye devam ediyor. 11 şirket daha halka arz için SP'nın onay vermesini bekliyor. İşte o şirketler...

Halka arz rüzgarı devam ediyor! İşte halka arz olacak 11 şirket
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Ağustos ayında halka arz edilecek şirketler bir bir belli olmaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) her hafta şirketlerin halka arz başvurularına onay vermeye devam ediyor. SPK tarafından halka arz onayı bekleyen 11 şirketin halka arz tarihleri binlerce yatırımcı tarafından merak edilmektedir.

HALKA ARZ ONAYI BEKLEYEN ŞİRKETLER 

• Marbaş Menkul Değerler A.Ş. (MRBAS)

• Cem Zeytin A.Ş.

• Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

• Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

• Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.

• Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

• (Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

• Alcas Metal Sanayi A.Ş.

• Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

• Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.

Bu makale ilk olarak halkaarz.net sitesinden yayımlanmıştır.

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