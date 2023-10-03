Hamsi Bolluğu Yüzleri Güldürdü

Hamsi bolluğunu duyan balıkçı dümeni Tekirdağ'a kırdı. İstanbul ve Balıkesir'den kente gelerek avlanan balıkçılar limana bol hamsiyle dönmeye başladı.

Hamsi Bolluğu Yüzleri Güldürdü

Tekirdağ’ın serin suları balıkçıları güldürdü. Marmara Denizi'nde yaşanan bolluk nedeniyle çevre illerden gelen balıkçılar Tekirdağ'da hamsiye ağ atıyor.

İstanbul ve Balıkesir'den kente gelerek avlanan balıkçılar limana bol hamsiyle dönüyor. Balıkçıların ağlarına takılan hamsiler tezgahları süslüyor. Hamsinin kilogramı Tekirdağ'da tezgahlarda kilogramı 150 liradan satılıyor.

Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı! İşte Yağışın Etkili Olacağı BölgelerMeteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı! İşte Yağışın Etkili Olacağı BölgelerYurt
# hamsi # Tekirdağ
Çok Okunanlar
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
Barajlardaki doluluk yükseliyor? İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında doluluk oranı kaç oldu?
Barajlardaki doluluk yükseliyor? İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında doluluk oranı kaç oldu?
Artan Sıcaklıklar Nedeniyle Sivrisinekler Evrim mi Geçirdi?
Artan Sıcaklıklar Nedeniyle Sivrisinekler Evrim mi Geçirdi?
2024 Regaip Kandili Ne Zaman? Regaip Kandili Nedir?
2024 Regaip Kandili Ne Zaman? Regaip Kandili Nedir?
Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu mu? Zam Hesabında Son Durum
Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu mu? Zam Hesabında Son Durum
Öne Çıkanlar Ulusal'da Umut Var Sen Var mısın? Ulusal'da Umut Var Sen Var mısın? İngilizler Yine Zehir Zıkkım İçirmişler! İngilizler Yine Zehir Zıkkım İçirmişler!