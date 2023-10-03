Hamsi Bolluğu Yüzleri Güldürdü
Hamsi bolluğunu duyan balıkçı dümeni Tekirdağ'a kırdı. İstanbul ve Balıkesir'den kente gelerek avlanan balıkçılar limana bol hamsiyle dönmeye başladı.
Tekirdağ’ın serin suları balıkçıları güldürdü. Marmara Denizi'nde yaşanan bolluk nedeniyle çevre illerden gelen balıkçılar Tekirdağ'da hamsiye ağ atıyor.
İstanbul ve Balıkesir'den kente gelerek avlanan balıkçılar limana bol hamsiyle dönüyor. Balıkçıların ağlarına takılan hamsiler tezgahları süslüyor. Hamsinin kilogramı Tekirdağ'da tezgahlarda kilogramı 150 liradan satılıyor.