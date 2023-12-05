Hazine ve Maliye Bakanlığı 37 Milyar 986 Milyon Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 tahvil ihalesi düzenleyerek borçlanmaya gitti.

İlk ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 7,91 oldu.

Nominal teklifin 25 milyar 504 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 405 milyon lira, net satış 8 milyar 434,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 15 milyar 901 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihale ise 10 yıl (3591 gün) vadeli, 6 ayda bir 13,1 sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 25,28, bileşik faiz yüzde 26,87 oldu.

Nominal teklifin 38 milyar 190,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 13 milyar 665,5 milyon lira, net satış 14 milyar 547 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 5 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 37 milyar 388,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece 37 milyar 986,7 milyon lira borçlandı.