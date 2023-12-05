Meteoroloji O İlleri Uyardı! Sağanak Yağmur Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Kahramanmaraş, İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edremit Körfezi'nde sağanak beklendiği belirtildi.

Meteoroloji O İlleri Uyardı! Sağanak Yağmur Geliyor
Meteoroloji O İlleri Uyardı! Sağanak Yağmur Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusunda (Elbistan, Nurhak, Çağlayancerit, Pazarcık) saat 16.00 itibarıyla sağanak tahmin ediliyor.

Bu yağışların akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli, gece ve sabah saatlerinde Malatya'nın dağlık ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Ayrıca İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin Ege kıyıları ve Edremit Körfezi'nde yarın sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara, Ege, Karadeniz... Rüzgar Esip Kavuracak! Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı? 5 Aralık Günü Hava Durumu...Marmara, Ege, Karadeniz... Rüzgar Esip Kavuracak! Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı? 5 Aralık Günü Hava Durumu...Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Meteoroloji Genel Müdürlüğü # sağanak yağmur
Çok Okunanlar
Karadenizlilerin "Ölüyü Dirilten" Çorbası!
Karadenizlilerin "Ölüyü Dirilten" Çorbası!
Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı!
Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı!
"Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı!
"Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı!
Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu
Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu
İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
Öne Çıkanlar İlber Ortaylı ve Cihat Yaycı'dan Yüzyılın Tartışması! "Amerikanizmden Kurtulacağız!" İlber Ortaylı ve Cihat Yaycı'dan Yüzyılın Tartışması! "Amerikanizmden Kurtulacağız!" Cennet Çorbası Nasıl Yapılır? Cennet Çorbası Nasıl Yapılır?