İnşaat Maliyetleri Katlanarak Artıyor! TÜİK Çarpıcı İstatistikleri Açıkladı

İnşaat maliyetleri de günden güne katlanarak artıyor. İnşaat maliyet endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 67,93 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,39, işçilik endeksi yüzde 0,3 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksinde yüzde 54,15, işçilik endeksinde ise yüzde 114,05 artış kaydedildi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,97 arttı.