Lice'de Uyuşturucuya Bir Darbe Daha! Esrar ve Hint Keneviri Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kritik bir uyuşturucu operasyonu daha düzenlendi. Operasyonda, 280 kilogram esrar ve 284 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Lice'de Uyuşturucuya Bir Darbe Daha! Esrar ve Hint Keneviri Ele Geçirildi
Son Güncelleme:

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde son zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Operasyonun detaylarını Diyarbakır Valiliği duyurdu.

Buna göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Abalı Mahallesi kırsalında yürütülen "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-656" operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 19 ayrı noktada 276 kilogram kubar esrar, 4 kilogram toz esrar ile 284 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu muhafaza altına alındı, kenevir bitkisi ise bir kök numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı! Denizlerde Etkili OlacakMeteoroloji'den Fırtına Uyarısı! Denizlerde Etkili OlacakYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# diyarbakır # operasyon # uyuşturucu
Çok Okunanlar
Tüm Zamanların En Zengin Basketbolcuları!
Tüm Zamanların En Zengin Basketbolcuları!
4,1 Milyar TL Bugün Hesaplara Yatacak!
4,1 Milyar TL Bugün Hesaplara Yatacak!
Atatürk'ün Yaptığı Sporlar Nelerdir?
Atatürk'ün Yaptığı Sporlar Nelerdir?
İyi Parti'de Peş Peşe İstifalar!
İyi Parti'de Peş Peşe İstifalar!
Çalışma Saatlerinin Düşürülmesine Dair Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu
Çalışma Saatlerinin Düşürülmesine Dair Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu
Öne Çıkanlar CHP İstanbul’daki 10 Kasım Töreninde Atatürk Anıtına Çelenk Getirmeyi Unuttu! | Ulusal Haber CHP İstanbul’daki 10 Kasım Töreninde Atatürk Anıtına Çelenk Getirmeyi Unuttu! | Ulusal Haber Tüm Zamanların En Zengin Basketbolcuları! Tüm Zamanların En Zengin Basketbolcuları!