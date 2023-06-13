İşsizlik maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücrete ara zam yapılması sonrasında pek çok kalemde değişiklik meydana gelecek. Zam olasılıklarına göre işsizlik maaşının ne kadar olacağı ilgili kişilerce sorgulanıyor. İşte, 2023 Temmuz işsizlik maaşı zammında son bilgiler...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.

2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 3 bin 972, en yüksek 7 bin 945 lira olarak uygulanyor.

• Yüzde 25 zam olursa: En düşük 4 bin 965, en yüksek 9 bin 931 lira

• Yüzde 30 zam olursa: En düşük 5 bin 163, en yüksek 10 bin 328 lira

• Yüzde 35 zam olursa: En düşük 4 bin 965, en yüksek 10 bin 725 liraya yükselecek.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

İşsizlik maaşı alma şartları ile ilgili İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

• Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

• Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

• Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

• Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/ekonomi/issizlik-maasi-ne-kadar-olacak-2023-temmuz-issizlik-maasi-zammi,X1GTJIjbMUOZBWv1PHsueA/zVKafz1Ue0OyQcghGoDjHA