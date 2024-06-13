İzmir'de 42 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkarken, İzmir'de 41.1 dereceye çıkarak 42 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı.

İzmir'de 42 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Editör: Yağmur Biçen

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İzmir genelinde bugün sıcaklık 41.4 dereceye ulaşarak 28 Haziran 1982'de ölçülen 41.3 derecelik rekoru geride bıraktı. Böylelikle 42 yıl sonra İzmir'de en sıcak haziran günü yaşandı. Kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde süren sıcaklık sebebiyle açık alanlarda ve meydanlarda tenhalık yaşandığı görüldü.

 Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren ise hava sıcaklığında düşüşün beklenildiği aktarıldı. Yarın gündüz havanın 38, gece 26 derece civarında olması bekleniyor. Cumartesi günü ise hava sıcaklığı gündüz 34, gece 23 derecelerde seyredecek.

AK Parti'den Özgür Özel'e yanıt! Özgür Özel, Cumhur İttifakı ile ilgili konuşmuştuAK Parti'den Özgür Özel'e yanıt! Özgür Özel, Cumhur İttifakı ile ilgili konuşmuştuGündem
# Hava durumu # sıcaklık
Çok Okunanlar
Bankaların faiz oranları güncellendi! 100 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar?
Bankaların faiz oranları güncellendi! 100 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar?
Meteoroloji uyardı! Bu iller sıcaktan kavrulacak
Meteoroloji uyardı! Bu iller sıcaktan kavrulacak
Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak!
Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak!
Kurban etlerinin bozulmaması için ne yapmak gerekiyor?
Kurban etlerinin bozulmaması için ne yapmak gerekiyor?
Dolara ABD şoku: Dolarda işler tersine mi dönecek?
Dolara ABD şoku: Dolarda işler tersine mi dönecek?
Öne Çıkanlar ABD Büyükelçisi'nin açıklaması ne anlama geliyor? | Prof. Dr. Emin Gürses ABD Büyükelçisi'nin açıklaması ne anlama geliyor? | Prof. Dr. Emin Gürses Sinop’ta orman yangını çıktı Sinop’ta orman yangını çıktı