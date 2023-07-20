İstanbul'da taksiye dev zam

Gelen bir son dakika haberine göre dev zam taksi ücretlerine de vurdu. İstanbul’da ticari taksilerde indi bindi ücreti 75 TL’ye yükseldi.

İstanbul'da taksiye dev zam
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İndi bindiye zam üstüne zam! 75 TL’ye yükseldi Türkiye her yeni güne birden fazla zam haberi ile uyanmaya başladı. KDV ive ÖTV zamlarının yükseltilmesinin ardından uzmanlar her alandaki ürün ve malların fiyatlarını güncel olarak hesaplıyor ve yeni fiyatlar ortaya sürülüyor. Bu kez zam haberi İstanbul’daki ticari taksiler için geldi!

İstanbul'da taksiye dev zam - Resim : 1

Geçtiğimiz günlerde bir gece yarısı akaryakıta uygulanan 6 liralık zam vatandaşın gündemine kara haber gibi düşmüştü. ÖTV ve KDV zamlarının yanı sıra akaryakıta uygulanan korkunç zam ile birlikte her sektörde zamlar kalem kalem yeniden hesaplanmaya başladı. Az önce şehirlerarası otobüs biletlerine yüzde 40 oranında zamlandığı duyurulmuştu. Şimdi ise gelen zam haberi İstanbul’daki ticari taksilere oldu.

İstanbul'da taksiye dev zam - Resim : 2

35 TL BİRDEN ZAM

İstanbul’un yoğun iş hayat koşturmasında adeta bir kurtarıcı görevi gören ticari taksiler bu kez vatandaşa acımadı. Akaryakıta uygulanan güncel zamların ardından ticari taksi firmaları da fiyatlarını yeniledi ancak, bu durum vatandaşı oldukça üzdü. Ticari sarı taksilerde indi bindi ücretleri tam 35 TL birden zamlanarak 40 liradan 75 liraya yükseldi.

Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (19 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (19 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)Ekonomi
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