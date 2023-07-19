Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (19 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 19 Temmuz 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (19 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ VAR MI?

19 Temmuz 2023 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (19 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları) - Resim : 1

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 32.32 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

# akaryakıt # motorin # benzin
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