İstanbulkart aylık akbil ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin düzenlediği UKOME toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 52,52 oranında zam yapılmasına karar verildi. Vatandaşlar, bu kararların ulaşım ücretlerine nasıl yansıyacağını merak ediyor. Bu kapsamda, İstanbul'da aylık akbil ücreti ne kadar oldu soruları gündemde. Taksimetre açılış ücreti 19,17 TL olarak belirlenirken, metrobüs fiyatı ise 22,25 TL seviyesine çıktı. Peki, İstanbul'da aylık öğrenci ve tam akbil ücretlerine ne kadar zam geldi? İşte, güncel fiyatlar...

İSTANBUL'DA YENİ ULAŞIM TARİFESİ

Zamla birlikte 9,90 olan tam biniş ücreti 15 TL'ye yükseldi. Öğrenci 4,83'den 7,32'ye yükselirken, metrobüs 14,69 TL'den 22,25 TL'ye yükseldi.

MAVİ KART ÜCRETİ BİN 173 TL'YE ÇIKTI

Zamla birlikte aylık tam mavi kart ücretleri 777 TL'den bin 177 TL'ye öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 212 TL'ye yükseldi. Metrobüs ücreti ise 14,69 TL'den 22,25 TL'ye çıktı.

TEK BASIM 15 TL OLDU

Şerhli şekilde kabul edilen yüzde 51'lik zam sonrası İBB yönetimi toplu ulaşımda tek basım ücretlerini 9,90 liradan 15 TL'ye, öğrenci 4,83den 7,32'ye yükseldi.

AYLIK AKBİL ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

8 Ağustos 2023: Yüzde 51 zam ile aylık mavi kart 1173 TL, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 211,50 TL'ye çıkacak.

Taksi açılış ücretine ise yüzde 75 oranında zam geldi. 40 TL'lik indi bindi ücreti 70 TL'ye çıktı. Minibüs ücretleri mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek.

Okul servisinde 792 TL olan 0-1 k aylık ücretinin bin 200 TL, personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 422 TL olan ilk kalkış ücretinin 640 TL olması öngörüldü.

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