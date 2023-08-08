İstanbul'da ulaşıma dev zam! İşte yeni toplu taşıma ücretleri

Vatandaşın omzuna yüklenen peş peşe zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez yeni zam gelişmesi, milyonlarca insanın hayatını sürdürdüğü İstanbul'da yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle gerçekleştirildi. Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlık etti.

Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşüldü. Zam teklifi, oylanarak oy çokluğuyla kabul edildi.

FİYATLARA YÜZDE 51,52 ZAM GELDİ!

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılan zamla birlikte yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

• Tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya

• Öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya

• Öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya

• Tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya

• Öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

TAKSİLERDE İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 70 LİRA OLDU

Toplantıda taksi ücretlerine de zam yapıldı. Kararla birlikte taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya yükseldi.

Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki gösterdi. Aksu ve beraberindeki taksiciler, zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etti.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

OKUR SERVİS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.

Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.