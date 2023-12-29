İşveren Saat Ücretlerine Yüzde 50 Zam Önerdi, İşçi Kabul Etmedi

Masanın dağılması ile birlikte fabrikalarda metal fırtına başlayacak. İşçiler 2024 yılına fabrikalarda eylemlerle girecek.

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi çıkmaza girdi.



İşçiler saatlik ücretlerin 65 liraya çıkarılmasını, sosyal haklarla birlikte toplamda yüzde 119'luk artış istedi. İşveren ise ilk 6 ay için yüzde 35, diğer 6 aylık periyotlar için TÜFE oranında artış önerdi.



Uzlaşı arabulucuda da çıkmayınca taraflar 29 Aralık’ta işverenin ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya geldi. İşveren, saat ücretlerine birinci 6 ay için yüzde 5'ye çıkardı. Sosyal haklara önerdiği yüzde 65’lik zam teklifini de yüzde 80 olarak yeniledi.



İşçi tarafı beklentilerin altında kalan bu teklifi kabul etmedi ve masadan kalktı. Türk Metal Sendikası, Metal Sanayicileri Sendikasının kazanılmış hakları da geriye götüren teklifler sunduğunu açıkladı.



İşveren, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasını kaldırmak, toplu iş sözleşmesinin 2 yıl yerine 3 yılda bir yapmak istedi. Bu hamle 2024'te yaşanacak fırtınanın habercisi oldu. Artık bütün gözler artık Türk Metal Sendikasının atacağı adımlara çevrildi.



İş yerlerinde eylemlere başlayan Türk Metal Sendikası vites yükseltmeye hazırlanıyor. Sendika, vardiya değişimlerinde fabrika içerisinde yürüyüşler düzenleyecek. İş yavaşlatma sürelerini gün gün artıracak. İşveren tarafından gelecek bir sonraki toplantı çağrısına kadar da fabrikalarda eylemler devam edecek.



