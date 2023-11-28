İzmir'de Suya Zam Yapıldı

CHP ve İyi Parti Meclis üyelerinin oylarıyla İzmir’de suya yüzde 15 zam yapıldı. Karar, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı 7'nci birleşiminde alındı.

Meclis toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZSU'nun 2024 yılı performans ve bütçe görüşmeleri yapıldı. Yüzde 15 su zammı için önerge verildi. Önerge CHP ve İYİ Parti'nin kabul, AK Parti ve MHP'nin ret oyları sonrası oy çokluğuyla kabul edildi.



Konutlarda 0-10 metreküp suyun fiyatı 19,21 liradan 22,09 liraya, 11-20 metreküp suyun fiyatı 24,56 liradan 28,25 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun bedeli ise 45,99 liradan 52,89 liraya yükseltildi.



Atık su bedelinin de eklenmesiyle birlikte İzmirliler konutlarda 0-10 metreküp suyu 33,13 lira, 11-20 metreküp suyu 42,37 lira, 21 ve üzeri metreküp suyu ise 79,33 liradan kullanacak.