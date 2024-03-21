Karar açıklandı, altın uçuşa geçti! 21 Mart altın fiyatları...

Küresel piyasaların ve yatırımcıların sabırsızlıkla beklediği ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklandı. Fed politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tutarak sabit bıraktı. Karardan önce 2157 dolar seviyesinde seyreden altının ons fiyatı kararın ardından 2222 dolar seviyesini test etti. Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarının ardından altının ons fiyatı 2222 dolara kadar çıktı.

21 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.297,35

Gram altın satış: 2.297,70

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.155,00

Çeyrek altın satış: 4.373,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.260,00

Yarım altın satış: 8.543,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.873,00

Tam altın satış: 17.289,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.420,00

Cumhuriyet altını satış: 16.668,00

ATA ALTIN NE KADAR?