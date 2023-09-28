Kayseri Yatırımda Kendi Rekorunu Kırdı

Kayseri yatırımda kendi rekorunu kırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yüzde 62'sinden fazlasını yatırıma ayırarak Türkiye'de ilk 2'de yer aldı.

Kayseri Yatırımda Kendi Rekorunu Kırdı

Bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediyeler arasında iki dönemdir birinci sırayı göğüsleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine kendi rekorunu kırdı.

Kayseri Yatırımda Kendi Rekorunu Kırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yüzde 62.43’ünü yatırıma ayırdı. “Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi” verilerine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu oranla 30 büyükşehir belediyesi arasında ilk 2 sırada yer aldı. Dr. Memduh Büyükkılıç, yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, spordan kültür sanata her alanda yatırım ve hizmetlerini sürdürüyor.

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# kayseri # ekonomi # yatırım # rekor
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