Kırmızı Ete Zam Geldi! İşte Yeni Zamlı Fiyatlar

Orta ve dar gelirli aileler için et almak günden güne zorlaşıyor. Çünkü kırmızı ete bir zam daha geldi. Son zamla birlikte, kıymanın kilosu 440 liraya yükseldi. Vatandaş artık etinden sıyrılmış tavuk yiyebildiğini söylüyor.

Kırmızı Ete Zam Geldi! İşte Yeni Zamlı Fiyatlar
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Kırmızı ete, 2 haftada 95 lira zam geldi. 2 hafta içinde kuzu etine 60 lira, dana etine ise 35 lira zam yapıldı.

Kuşbaşının kilosu 460 lira, dana kıyma 440 lira, antrikot 600 lira bonfile ise 720 liradan satılıyor.

Et, süt, peynirin yanına dahi yaklaşamadığını söyleyen vatandaş sebze ağırlıklı besleniyor.

Sektör temsilcileri, yapılan et zammının keyfi olduğunu söylerken, besicilerin de desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

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