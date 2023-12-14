Tavuk Eti Üretimi Arttı! TÜİK Ekim Ayı Verilerini Açıkladı

Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 1,4 arttı. Üretim Ekimde 204 bin 65 tona yükseldi.

Tavuk Eti Üretimi Arttı! TÜİK Ekim Ayı Verilerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde 204 bin 65 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 1,4, aylık bazda yüzde 6,6 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi ise ekimde aylık bazda yüzde 4,4, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3,8 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 833 milyon 559 tavuk yumurtası üretildi. 

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 0,7 artışla 112 milyon 144 bin olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 3,5 yükselişle 3 bin 962 ton oldu.

Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,8, tavuk eti üretimi yüzde 4,4, hindi eti üretimi yüzde 13 azaldı.

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# tavuk eti # tuik # kümes hayvanı
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