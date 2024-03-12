Kredi kartı olanlar dikkat! Buna dikkat edin!

Kredi kartı kullanımı her geçen gün artıyor. Bankalar ödemelerini tam zamanında alamayınca başka yöntemlere başvuruyor.

Bankacılar sektörde kredi kartlarının, toplam kredilerin üç katı büyüdüğünü belirterek, enflasyonu yönetmek adına kredi kartlarında kısıtlayıcı bir düzenleme beklediklerini söylemişti.

Reuters'a açıklamalarda bulunan 3 bankacılık kaynağı açıkladı. Azami taksit sayısının 12'den üçe kadar indiriliyor!

BDDK verilerinde 12 aylık değişime bakıldığında toplam krediler yüzde 50'nin; kredi kartları ise yüzde 150'nin üzerinde büyüdü.

Geçen sene Mayıs genel seçimleri öncesinde de bazı bankalar diğer kredilere uygulanan sınırlamalar nedeniyle, o dönemde yüzde 1.36 faiz ile bireyseller için en ucuz ve en yaygın TL borçlanma kanalı haline gelen kredi kartı nakit avansta kullanılabilecek tutar ve vadeleri düşürmüş, faizlerin yükselmeye başlamasıyla taksit sayısı tekrar 12'ye çıkmıştı.

Şu anda bankaların kredi kartı nakit avans için uyguladıkları faiz oranları yüzde 4.42 seviyesinde bulunuyor.