LEADERS buluşması tamamlandı! İş insanları Türkiye'nin ihracat potansiyeli hakkında konuştu

Uluslararası Lider İş İnsanları Derneği, Irak Kürt bölgesel yönetimi oluşumlardan sorumlu bölge bakanı ve Irak Türkmen cephesi siyasi büro üyesi Aydın Maruf'un katılımıyla bir iş insanları buluşması düzenledi. Irak ve Türkiye arasındaki ticari işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

LEADERS buluşması tamamlandı! İş insanları Türkiye'nin ihracat potansiyeli hakkında konuştu
Editör: Ülkühan Sercan Doğanbey
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Uluslararası Lider İş İnsanları Derneği’nin önemli temsilcileri bir araya geldi.

Irak Kürt bölgesel yönetimi oluşumlardan sorumlu bölge bakanı ve Irak Türkmen cephesi siyasi büro üyesi Aydın Maruf Selim de toplantıya katıldı. Bakan Maruf Selim Türkiye ve Irak ilişkilerinin hem siyasi hem de ticari boyuttaki önemine dikkat çekti.

Buluşamaya öncülük eden Uluslararası Lider İş İnsanları Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Erol derneğin amaçlarını sıraladı ve dış ticarette Irak’ın önemini anlattı. Erol milli paralara ticaret için de devlet düzeyinde çağrı yaptı.

LEADERS Genel Başkan Yardımcısı Ertuğrul Nalbantoğlu ise iş insanlarına ortadoğu pazarına açılmaları için çağrıda bulundu.

Uluaslarası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Afrika Başkanı Kenan Aydın da Türk firmalarının uluslarası markalaşma alanında ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti.

ALCEN LİFE Genel Koordinatörü Necdet Bayraktar, ülke için en önemli olanın Tarımdaki ilerleme olduğunu söyledi.

Sefa Yorulmaz Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji alanındaki gelişmini anlattı.

Diş Hekimi Emrah Yeşilyurt ise sağlık turizminin uluslarası arenadaki yerini anlattı.

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