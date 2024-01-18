Limon dalında kaldı! Muğla'da limon markette 16 lira tarlada bedava

Muğla Ortaca’da 15 Aralık’ta son hasadı yapılması gereken limon dalında çürüyor. Bahçelerden bereket fışkırıyor ama üretici malını satamıyor.

Ortaca ilçesinde süpermarket rafında limonun kilogram fiyatı 16 lira 75 kuruş. Ama 1 kilometre ötedeki limon bahçesinde üretici ürünü bedava veriyor ancak alıcı yok.

Bedava veriyor çünkü hasat zamanı uzadı. Gelecek sene mahsulü için ağaçlara gereken bakımlar yapılamadı. Seneye rekoltede düşüş olacak.

Bir yıl boyunca gözü gibi ağaçlara bakan üreticinin zararı büyük.

Faiz kararı da çiftçiyi olumsuz etkiledi. Mayıs ayında üreticinin kapısını çalan tüccar bu sene ağustos ayına kadar bahçelere adım atmadı.

Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir, planlı üretim ile üreticinin sorunu çözülebilir dedi.