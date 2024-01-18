Limon dalında kaldı! Muğla'da limon markette 16 lira tarlada bedava

Türkiye’nin önemli limon üretim merkezlerinden Muğla Ortaca’da limon dalında kaldı. İlçede bulunan süpermarketlerde limonun kilosu 16 lirayı aşmışken, 1 kilometre ötedeki bahçede üretici bedavaya veriyor ama alıcı yok.

Editör: Özgür Doğu Saymaz

Muğla Ortaca’da 15 Aralık’ta son hasadı yapılması gereken limon dalında çürüyor. Bahçelerden bereket fışkırıyor ama üretici malını satamıyor.

Ortaca ilçesinde süpermarket rafında limonun kilogram fiyatı 16 lira 75 kuruş. Ama 1 kilometre ötedeki limon bahçesinde üretici ürünü bedava veriyor ancak alıcı yok.

Bedava veriyor çünkü hasat zamanı uzadı. Gelecek sene mahsulü için ağaçlara gereken bakımlar yapılamadı. Seneye rekoltede düşüş olacak.

Bir yıl boyunca gözü gibi ağaçlara bakan üreticinin zararı büyük.

Faiz kararı da çiftçiyi olumsuz etkiledi. Mayıs ayında üreticinin kapısını çalan tüccar bu sene ağustos ayına kadar bahçelere adım atmadı.

Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir, planlı üretim ile üreticinin sorunu çözülebilir dedi.

Dalında Kalan Limon Neden Tezgâhta 20 TL'ye Satılıyor?Dalında Kalan Limon Neden Tezgâhta 20 TL'ye Satılıyor?Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# muğla # limon
Çok Okunanlar
Adana'da deprem oldu!
Adana'da deprem oldu!
Atatürk hangi özerk devleti yıkmıştı? Asla unutmuyorlar...
Atatürk hangi özerk devleti yıkmıştı? Asla unutmuyorlar...
Yeni bir salgın mı geliyor? Dünya liderleri bu haberle toplandı!
Yeni bir salgın mı geliyor? Dünya liderleri bu haberle toplandı!
Kayseri'de şiddetli deprem
Kayseri'de şiddetli deprem
Emeklilik bekleyenlere müjde! 5 yıl erken emekli olacaklar!
Emeklilik bekleyenlere müjde! 5 yıl erken emekli olacaklar!
Öne Çıkanlar Rusya Bankalarının Türkiye’ye Para Göndermesini Kim Engelleniyor? | Ulusal Haber Rusya Bankalarının Türkiye’ye Para Göndermesini Kim Engelleniyor? | Ulusal Haber Türklerin en eski silahı! Türklerin en eski silahı!