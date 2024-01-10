Dalında Kalan Limon Neden Tezgâhta 20 TL'ye Satılıyor?

Limon ve mandalina dalında kaldı. Üretici bedavaya bile limonu toplatamadı. Yeni mahsül piyasaya çıktı. İstanbul'daki pazar tezgahlarında limon 20 liradan yerini aldı.

Rekolte yüksek olunca limon dalında kaldı. Üretici bedavaya verdi tüccar ürünü toplamadı bile. Yeni cins limonlarda üretilmeye başladı. Muğla'da liomun kilogramı dalında 3,5 liradan satıldı. Fiyat yükselince pazar tezgahlarındaki etiketler de anında değişti.

Tüccar şu anda limonu çiftçiden 3,5 TL'ye alıyor. Toplama maliyeti yani işçilik 2,5 TL. Fabrikada kasa, sarartma, mumlama ve paketleme işlemlerinin maliyeti 5 TL. Kilogram başına nakliye maliyeti ise 1 TL.
Bu durumda tüccar 1 kilogram limonu 12 liraya mal ediyor. Halde 16 liraya alıcı buluyor. İstanbul pazarlarında ise rakam 20 TL'ye çıkıyor.

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