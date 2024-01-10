İsrail'in Katlettiği Gazeteciler Anıldı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Gazze’de İsrail tarafından katledilen gazeteciler anıldı. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, 10 Ocak’ın “Çalışırken Katledilen Gazeteciler Günü” olmasını talep etti.

İsrail tarafından 98 günde katledilen 112 gazeteci Ankara’da anıldı.

Gerçekleri duyurmak için Gazze’de görev yapan gazeteciler, İsrail’in namlularının hedefi oldu.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu’nun düzenlediği basın açıklamasında 10 Ocak’ın “Çalışırken Katledilen Gazeteciler Günü” olması talep edildi.

Törende Küresel Gazeteciler Konseyi adına Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Yakup Aslan konuştu.

Açıklamada İsrail tarafından katledilen gazetecileri temsilen, basın yeleği ve kaskları yere bırakıldı.

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