LPG'ye de zam geldi! İşte otogaza yapılan zam miktarı

Benzin ve motorinin ardından bir zam da otogaza geldi. Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam yapıldı.

LPG'ye de zam geldi! İşte otogaza yapılan zam miktarı
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Akaryakıta zamlar peş peşe geliyor.

Son olarak otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam yapıldı.

LPG, İstanbul'da 16 lira 38 kuruştan satılmaya başlandı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 34 lira 46 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 36 lira 9 kuruştan satılıyor.

# LPG # zam # akaryakıt fiyatları
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