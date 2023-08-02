LPG'ye de zam geldi! İşte otogaza yapılan zam miktarı
Benzin ve motorinin ardından bir zam da otogaza geldi. Otogaza 2 lira 3 kuruşluk zam yapıldı.
Akaryakıta zamlar peş peşe geliyor.
Son olarak otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam yapıldı.
LPG, İstanbul'da 16 lira 38 kuruştan satılmaya başlandı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 34 lira 46 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 36 lira 9 kuruştan satılıyor.
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