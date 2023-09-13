Maaşlar doğrudan kiraya gidiyor

Artan kira fiyatları vatandaşı zorluyor. Ankara'da vatandaşlar da fahiş kira bedellerinden dertli.

Maaşlar doğrudan kiraya gidiyor
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Kiralar artıyor, kiracılar ödeyemiyor. Fahiş kira artışları vatandaşı zorluyor.

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Maaşlar doğrudan kiraya gidiyor - Resim : 2

 MAAŞLAR DOĞRUDAN KİRAYA GİDİYOR

Kira rakamları dudak uçuklatıyor. Vatandaş ev kirasını ödedikten sonra eline para kalmadığı belirtiyor. Peki artan kiralara vatandaşın tepkisi ne oluyor? Bazı emekliler aldığı emekli maaşından daha yüksek kira bedeli ödediğinden dolayı geriye kalan masrafları için krediye başvuruyor.

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