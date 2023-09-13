Maaşlar doğrudan kiraya gidiyor
Artan kira fiyatları vatandaşı zorluyor. Ankara'da vatandaşlar da fahiş kira bedellerinden dertli.
Kiralar artıyor, kiracılar ödeyemiyor. Fahiş kira artışları vatandaşı zorluyor.
MAAŞLAR DOĞRUDAN KİRAYA GİDİYOR
Kira rakamları dudak uçuklatıyor. Vatandaş ev kirasını ödedikten sonra eline para kalmadığı belirtiyor. Peki artan kiralara vatandaşın tepkisi ne oluyor? Bazı emekliler aldığı emekli maaşından daha yüksek kira bedeli ödediğinden dolayı geriye kalan masrafları için krediye başvuruyor.
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