Maaşlar doğrudan kiraya gidiyor

Kiralar artıyor, kiracılar ödeyemiyor. Fahiş kira artışları vatandaşı zorluyor.

MAAŞLAR DOĞRUDAN KİRAYA GİDİYOR

Kira rakamları dudak uçuklatıyor. Vatandaş ev kirasını ödedikten sonra eline para kalmadığı belirtiyor. Peki artan kiralara vatandaşın tepkisi ne oluyor? Bazı emekliler aldığı emekli maaşından daha yüksek kira bedeli ödediğinden dolayı geriye kalan masrafları için krediye başvuruyor.