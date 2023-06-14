Mahkemeden Binance'a can suyu

ABD'de SEC, Binance.us'in ülkedeki varlıklarının dondurulmasını istedi. Mahkeme taraflara anlaşmaya varmasını emretti. Binance'in avukatları mahkemede yaptığı savunmada, varlık dondurma kararının işlerinin bitmesi anlamına geleceğini söyledi. Mahkemenin kararının ardından BNB değer kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in ABD'deki işletmesi Binance.us'ye ait varlıkların dondurulmasını istemişti.

Mahkemeye giden taraflar savunmalarını gerçekleştirdi. ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Amy Berman Jackson konuya ilişkin ılımlı sayılabilecek bir karar verdi.

TALEP AŞIRI BULUNDU

SEC'in varlık dondurma talebini aşırı bulan Jackson, taraflara perşembe gününe kadar uzlaşmasını emretti. SEC'in müşteri fonlarının korunması talebini haklı bulan Yargıç Jackson, bunun Binance'in ülkedeki operasyonlarının durdurulmadan yapılmasını istiyor.

Binance'in avukatları mahkemede yaptıkları savunmada, varlık dondurma kararının çıkması halinde Binance US'in finansal olarak çalışamaz hale geleceğini söyledi.

SEC CZ'NİN PEŞİNE DÜŞTÜ

SEC, 6 Haziran 2023 tarihinde Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng “CZ” Zhao hakkında fonlara erişim kısıtlaması kararı çıkarmıştı.

SEC, şirketi müşteri fonlarını yanlış biçimde kullanmak, yatırımcı ve regülatörleri yanılmanın da aralarında bulunduğu 12 farklı suçla suçlamıştı.

SEC CZ'nin 12 milyar dolarlık Binance'e ait fonun Merit Peak adındaki bir şirkete aktarıldığını öne sürdü. Adı geçen şirketin kontrolünün tamamen CZ'de olduğu belirtildi.

SEC'in başlattığı sürecin ardından Binance'in kripto parası BNB yüzde 25'ten fazla değer kaybetmişti. Mahkemenin uzlaşın kararı sonrası BNB yüzde beşten fazla yükseldi.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/teknoloji/mahkemeden-binancee-can-suyu-secin-varlik-dondurma-talebine-uzlasin-yaniti,Zb2PvRJUf0SjkExOggLpzA