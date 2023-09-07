Malulen emeklilik koşulları nelerdir? Malulen emeklilik hangi hastalıklarda olur? Malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik hakkından yararlanmak isteyen vatandaşlar için belirli hastalıkların listesini açıkladı. Bu yeni düzenlemeye göre, yaş şartı olmadan erken emeklilik fırsatı sunulmaktadır. Sigorta, prim ödemeleri, iş gücü kaybı, hastalık vb. koşullara göre değişen malulen emeklilik durumunun detaylarını, şartlarını açıkladık:

MALULEN EMEKLİLİK (ERKEN EMEKLİLİK) KOŞULLARI NELERDİR? MALULEN EMEKLİLİK HANGİ HASTALIKLARDA OLUR? MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Malulen Emeklilik Koşulları

Sigortalılık Süresi: Malulen emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık süresine sahip olunmalıdır.

Prim Ödeme Gün Sayısı: En az 1800 gün prim ödemiş olunmalıdır.

İş Gücü Kaybı Oranı: Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış iş görememezlik raporu ile iş gücü kaybı oranının en az yüzde 60 olduğu belgelenmelidir.

Hastalık Durumu: Çalışanın, bir veya birden fazla hastalık nedeniyle iş gücü kaybına uğradığı tıbbi raporlarla kanıtlanmalıdır.

Çalışma Statüsü: 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) statülerine sahip kişiler farklı koşulları sağlamalıdır.

Erken Emeklilik İçin Hastalıklar

SGK'nın güncellenen düzenlemesine göre, belirli hastalıklara sahip olanlar erken emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu hastalıklar arasında öncelikli olarak kanser gelmektedir. Kanserin farklı türleri, erken emeklilik başvurusu için kabul edilmektedir. Ayrıca epilepsi, bellek kaybı, Multipl Skleroz (MS) gibi beyin fonksiyonlarını etkileyen hastalıklar da erken emeklilik sebepleri arasında sayılmaktadır.

Ayrıca iş kazaları sonucu uzuv kaybı yaşayan bireyler, organ nakli geçirenler, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, siroz, anemi gibi sürekli rahatsızlıkları bulunanlar da erken emeklilik hakkından yararlanabilirler. Duyu organlarında ciddi problemler yaşayanlar da emeklilik başvurusu yapabilirler.

Malulen Emeklilik Başvurusu

Malulen emeklilik başvurusu için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

İlk olarak, kişi hastaneden iş görememezlik raporu almalıdır.

İş gücü kaybının yüzde 60 ve üzeri olduğunu belgeleyen raporlar toplanmalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapılmalıdır.

İlgili belgelerle birlikte başvuru yapılmalı ve SGK'nın talep ettiği ek belgeler temin edilmelidir.

Başvurunun sonuçlanması ve emeklilik hakkının onaylanması durumunda malulen emeklilik maaşı alınabilir. Bu düzenlemeler, iş gücü kaybı yaşayan bireylerin daha erken emekli olmalarına olanak tanımaktadır.