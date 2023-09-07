3 ilçede sular kesilecek! İSKİ duyurdu, hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?

İstanbul, 7 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından planlı su kesintileriyle karşı karşıya kaldı. Bu kesintiler, şehrin su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlama ve altyapı çalışmalarını tamamlama amacı taşıyor. Ancak, bu planlı su kesintileri şehirde geniş çaplı etkiler yaratıyor ve İstanbul'un su temini konusundaki hassasiyetini bir kez daha gündeme getiriyor.

7 Eylül 2023 tarihinde İstanbul'un birçok bölgesinde uygulanan su kesintileri, özellikle günlük yaşamı ve iş süreçlerini ciddi şekilde etkiliyor. İSKİ'nin açıklamalarına göre, bu kesintiler su şebekesi altyapısının yenilenmesi, bakım ve onarım çalışmaları, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla gerçekleştiriliyor. Ancak, kesintilerin süresi ve kapsamı, birçok İstanbullu için geçici rahatsızlıklara ve zorluklara neden oluyor.

İSKİ'nin verdiği bilgiye göre Maltepe, Küçükçekmece ve Ümraniye ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Bu kesintilerin saat kaça kadar süreceği yine İSKİ tarafından duyuruldu.

SU KESİNTİSİNE DAİR HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Su kesintilerini önlemek ve su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için çeşitli önlemler alınabilir. İlk olarak, suyun etkin kullanımı teşvik edilmeli, su tasarrufu önlemleri benimsenmeli ve su israfı en aza indirilmelidir. Su kaynaklarının korunması için çevresel bilinci artırmak ve su kirliliğini önlemek de önemlidir. Ayrıca, altyapı ve su dağıtım sistemlerinin sürekli bakımı ve güncellenmesi, su kesintilerini minimize etmede kritik bir rol oynar. Kriz durumlarına karşı acil su temini planları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Son olarak, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için su yönetimi politikaları ve uygulamaları sürekli olarak gözden geçirilmeli ve iyileştirilmelidir. Bu önlemler, su kesintilerini azaltmak ve gelecek nesillere temiz su kaynaklarını korumak için gereklidir.

7 EYLÜL 2023'TE HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

MALTEPE:

Maltepe'de gerçekleşecek olan su kesintisinin saat 11.00 civarı bitmesi bekleniyor.

ÜMRANİYE:

Ümraniye'de Necip Fazıl Mahallesinin etkileneceği su kesintisi şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Çalışmanın saat 16.00'da biteceği öngörülüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE:

Küçükçekmece'de iki ilçenin etkileneceği su kesintisi saat 11.00 civarında bitecek.