Mehmet Şimşek, ABD'li mevkidaşıyla görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Hükümetin sıcak para arayışı sürerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan G20 toplantıları için Brezilya'ya gitti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD'li Bakan Yellen'ın kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Yellen yaptığı açıklamada, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini tartışmak üzere Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin kalıcı önemini de vurguladım." dedi.

Görüşmede, ikili ilişkilere değinilirken kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele de konuşuldu.