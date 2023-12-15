Mehmet Şimşek Sıcak Para Turlarını Değerlendirdi

Hükümet sıcak para turuna İspanya ile devam etti. Uluslararası yatırımcı toplantılarının başında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, görüşmeleri değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, "Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde, küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti." ifadelerini kullandı.

Şimşek, haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek, "Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi. Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak." dedi.