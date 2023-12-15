Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu! 9 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin ve Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ’a operasyon düzenlendi. DEAŞ’a mali kaynak sağladığı değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu! 9 Kişi Gözaltına Alındı
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Operasyonu Mersin İl Jandarma Komutanlığı düzenledi. Jandarma, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışmalar kapsamında bir DEAŞ hücresini tespit etti. DEAŞ’a mali kaynak sağladığı öne sürülen 9 kişi ve 2 şirket takibe alındı.

Şüpheliler ve şirketler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu da çalışma yürüttü. MASAK tarafında, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira "şüpheli para transferi"nin yapıldığı saptandı.

Jandarma şüphelilerin yakalanması için Mersin ve Gaziantep'teki adreslere operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalandı, adreslerde ele geçirilen 604 bin 445 lira ve çok sayıda materyal ile doküman incelemeye alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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