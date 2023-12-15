Sosyal Medya Fenomeni Ece Ronay Gözaltına Alındı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik'teki iş yeri kurşunlanmıştı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede işyerine motosikletli kişilerin ateş ettiği belirlendi. Çalışmaların ardından ekipler, şüphelileri tespit etti. Şüphelilere ait adreslere özel harekat polisleri eşliğinde operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ece Ronay'ın evine de baskın düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda Ece Ronay ve 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan çalışmalarda işyerine motosikletli kasklı kişilerin ateş ettiğini belirleyen ekipler, çalışmalarının ardından şüphelileri tespit etti. Bu sabah şüphelilere ait adreslere özel harekat polisinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 adet fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.