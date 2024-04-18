Mehmet Şimşek'ten ABD'de ekonomi mesajları! Enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu

ABD'de Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Küresel Görünüm Forumu'nda konuştu.

Türkiye ekonomisini değerlendiren Bakan Mehmet Şimşek, aylık enflasyonun yavaşladığını, yıllık enflasyonun ise bu yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacağını ifade etti.

Mehmet Şimşek, piyasaların ve yatırımcıların genel olarak enflasyonun düşeceği ve Orta Vadeli Programın sonuç vereceğine inanmaya başladığını ifade etti. Şimşek, yatırımcıların Türkiye’ye bakış açısının geçen seneye göre değiştiğine de dikkat çekti.

Şimşek, "Geçen yıl yatırımcıların ortodoks politikalardan geri adım atılması, programın uygulanmaması ihtimali konusunda şüpheleri vardı. Bu yıl bu konuda neredeyse hiç soru gelmedi. Yani programın sürekliliğine dair soru gelmiyor, artık sorular daha çok programın detaylarına ilişkin oluyor." dedi.