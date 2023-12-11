Mehmet Şimşek'ten Ekonomi Politikalarıyla İlgili Yeni Açıklama! Ödemeler Dengesi ve İş Gücü Verilerini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi ve iş gücü verilerini değerlendirdi.

Büyümede dengelenmeye yönelik politikalar ile cari dengenin ekim ayında da fazla verdiğini belirten Şimşek şunları söyledi:

- Yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı. Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Şimşek, bu dönemde en büyük dezavantajın, ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarındaki zayıf talep olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: