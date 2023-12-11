Mehmet Şimşek'ten Ekonomi Politikalarıyla İlgili Yeni Açıklama! Ödemeler Dengesi ve İş Gücü Verilerini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi ve iş gücü verilerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz." dedi.

Mehmet Şimşek'ten Ekonomi Politikalarıyla İlgili Yeni Açıklama! Ödemeler Dengesi ve İş Gücü Verilerini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi ve iş gücü verilerini değerlendirdi.

Büyümede dengelenmeye yönelik politikalar ile cari dengenin ekim ayında da fazla verdiğini belirten Şimşek şunları söyledi:

- Yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı. Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Şimşek, bu dönemde en büyük dezavantajın, ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarındaki zayıf talep olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

- Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor. Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5’e geriledi. Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mehmet Şimşek # ekonomi
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